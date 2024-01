Seconde case e locazioni brevi, importante confronto a Todi promosso da FIAIP Umbria - Tuttoggi.info

Il 19 gennaio a Todi incontro sul turismo immobiliare e seconde case in Umbria, promosso dalla federazione degli agenti immobiliari

Attesa per l’incontro sul tema delle seconde case e le locazioni brevi organizzato da FIAIP Umbria (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Italiani Professionali) aperto alle istituzioni, agli operatori

immobiliari, a chi si occupa di turismo, promozione del territorio e turismo immobiliare, nonché ai privati, proprietari e locatori. L’appuntamento – dal titolo “Turismo immobiliare e seconde case in Umbria” – è per il 19 gennaio, alle ore 16, nella Sala del Consiglio di Todi, con il patrocinio del Comune.

I soggetti indicati possono essere interessati a confrontarsi specificatamente sul settore indicato e riguardanti le novità normative (Decreto Fisco e Normativa regionale), il bilancio dei flussi turistici 2023 per le locazioni di case e appartamenti, i nuovi adempimenti, l’evoluzione del mercato delle locazioni brevi e la ricaduta sui centri storici, la carenza di offerta degli immobili destinati alle locazioni residenziali, i mercati olandese e tedesco interessati all’Umbria. E sul fronte istituzionale, le sfide lanciate ai Comuni e alla Regione da una domanda che velocemente si evolve e che sollecita aggiornamenti dei piani regolatori e la scelta di una identità territoriale e culturale.

La partecipazione e le esperienze professionali, oltre che personali, nel settore rappresenteranno momenti e stimoli preziosi per un confronto costruttivo per il futuro delle città umbre.