Si sdraia sui binari per parlare al telefono: denunciato dalla Polfer

Segnalazione dal Centro operativo di Ancona

Si era sdraiato sui binari, intento a parlare al telefono. Lo scorso fine settimana, gli agenti della Sezione della Polizia Ferroviaria di Foligno sono intervenuti presso la locale Stazione – a seguito della segnalazione pervenuta dal Centro Operativo del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancona.

Sdraiato perché stanco

Gli operatori della Polizia Ferroviaria di Foligno, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti ad individuare l’uomo – identificato come un cittadino italiano, classe 1984 – che, sentito in merito, ha negato quanto contestato, dichiarando di essersi sdraiato sul marciapiede perché stanco a causa del lungo viaggio, che sarebbe poi proseguito per il Lazio.

La sanzione

Gli agenti hanno quindi effettuato un riscontro con i sistemi di videosorveglianza per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal 38enne, constatando che, effettivamente, si era sdraiato sui binari. Per questo motivo è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 753/1980 che vieta l’accesso alle zone ferroviarie non autorizzate.