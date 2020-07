Scuole a Trevi, 28mila euro per gli interventi in vista della riapertura

Al Comune di Trevi 28mila euro dal Ministero dell’Istruzione per gli investimenti su arredamenti e manutenzioni per le scuole, in vista della ripartenza dopo il Covid. E così il Comune di Trevi ha definito il piano di riapertura dei plessi scolastici per la fase post coronavirus.

Scuole a Trevi, la ripartenza

“Siamo soddisfatte – commentano Dalila Stemperini Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici e Francesca Romana Lovelock Consigliera comunale che affianca il Sindaco nella delega all’istruzione- per il lavoro svolto in sinergia tra gli uffici comunali e quelli scolastici grazie ai quali l’Amministrazione comunale ha impostato la riorganizzazione degli spazi dettata dall’emergenza sanitaria in corso.Abbiamo avviato una serie di incontri al fine di rendere la riapertura dei plessi a misura di bambino nel rispetto delle regole imposte dalla normativa appositamente dedicata. Il compito è stato facilitato dal fatto che da sempre le amministrazioni di centro sinistra che hanno governato la città hanno scelto di investire nella qualità e sicurezza dell’edilizia scolastica, siamo partiti quindi da una situazione estremamente positiva con una dotazione di spazi ulteriori utilissima in questo frangente“.