Centro riabilitazione Trevi, De Fino: "Struttura innovativa e da sviluppare"

Una struttura innovativa e al passo con i tempi. E’ quello che ha potuto apprezzare del Centro di riabilitazione intensiva di Trevi il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, in visita insieme al sindaco Bernardino Sperandio.

I punti di forza del Centro riabilitazione di Trevi

Il manager sanitario e il primo cittadino sono stati accolti dal direttore del dipartimento di riabilitazione Mauro Zampolini che ha illustrato la storia del centro e l’importante attività che viene svolta all’interno. “I punti di forza della struttura di Trevi – ha spiegato – sono quelli dell’assistenza specialistica in riabilitazione (Neuroriabilitazione), della ricerca in ambito riabilitativo che ha portato negli anni a centinaia di pubblicazioni scientifiche e quello della formazione sia per i fisioterapisti che per gli specialisti in medicina fisica e riabilitativa“.

La ricerca e la teleriabilitazione

Oltre all’organizzazione di base il commissario straordinario della Usl Umbria 2 e il primo cittadino di Trevi hanno potuto analizzare ed approfondire gli aspetti di innovazione rappresentati dalle attività di riabilitazione con l’esoscheletro e dai sistemi computerizzati per facilitare la ripresa dell’equilibrio, del cammino e della funzionalità dell’arto superiore. Uno dei punti di forza della ricerca è quello della tele riabilitazione, applicata con strumenti sviluppati nell’ambito di finanziamenti europei.

“Serve una legislazione per la teleriabilitazione”

Il dottor Zampolini, in condivisione con il commissario De Fino, ha auspicato la definizione di una legislazione che permetta una rapida implementazione della tele riabilitazione e della telemedicina nella pratica clinica quotidiana. Al termine dell’incontro, il commissario straordinario dell’azienda sanitaria ha espresso apprezzamento sia per l’organizzazione assistenziale che per le prospettive di ricerca e formazione del centro assicurando l’intenzione di continuare a supportare lo sviluppo di questa esperienza. Sulla stessa linea anche il sindaco di Trevi che si è detto soddisfatto per le parole del commissario straordinario e ha rinnovato l’impegno del Comune a fare tutto ciò che è necessario per supportare il centro di riabilitazione.

