Scuole, la soluzione c'era. Giunta ancora in dubbio tra moduli o locali commerciali da adeguare - Tuttoggi.info

In extremis, quando alla chiusura delle scuole per le festività mancano più tre giorni lavorativi, la Giunta Sisti sfodera una soluzione (tampone) che non mancherà di sollevare più di un rigurgito visto che la stessa si sarebbe potuta proporre già mesi orsono, senza perdite di tempo e ansia per le famiglie, smentite e controsmentite che hanno avvelenato anche il parlamento cittadino, portando solo pochi giorni fa il Consiglio di Istituto ad una formale diffida nei confronti del Municipio.

Se solo si fosse fatta una ricognizione delle scuole, peraltro vicine al centro cittadino.

Le voci di questa soluzione circolavano già dalla tarda mattinata ma è una nota del municipio a ufficializzare la vicenda.

Dunque saranno la Scuola media Manzoni e la elementare di Villa Redenta ad ospitare fino a giugno prossimo le 9 classi della Scuola Sordini, mentre per le 2 della Dante Alighieri, ospitate presso la Sordini, saranno trasferite presso la Scuola Pianciani.

E’ quanto si legge nella nota diramata a seguito dell’incontro odierno tra l’assessore Renzi e la dirigente Bugiantelli da una parte e i dirigenti scolastici Massimo Fioroni (IC 1) e Andrea Proietti (IC2) dall’altra.

Riunione che sancisce “l’accordo raggiunto con l’obiettivo di individuare la soluzione meno impattante per i bambini e le famiglie”.

Scuole, la soluzione per il 2024-2025

E per il prossimo anno scolastico? E’ la nota a indicare che dal prossimo anno, ovvero da settembre 2024, le 12 classi della Alighieri più gli uffici di presidenza e segreteria saranno trasferiti “in uno dei locali che i privati hanno messo a disposizione del Comune di Spoleto, a seguito dell’avviso pubblico scaduto lo scorso 5 dicembre, oppure nei moduli abitativi ad uso scolastico di cui l’ente si doterà nei prossimi mesi”.

Lo spazio che si verrà così a creare all’interno dell’istituto Pianciani, sarà destinato alle 9 classi della Sordini.

Resta quindi ancora tutta da chiarire l’individuazione dei futuri spazi (il prossimo anno anche la Manzoni sarà oggetto di importanti lavori di consolidamento). La Giunta, a quanto si legge, non ha ancora deciso se ricorrere ai moduli o continuare a perseguire la strada di adeguare i locali commerciali. Una scelta che non potrà prescindere dalla sicurezza per alunni e corpo docente ma neanche dalla economicità delle soluzioni in campo.

Una risposta potrebbe venire già dalla prossima approvazione del bilancio preventivo 2024, fissata per il 27 e 28 dicembre prossimo, ovvero da quali risorse saranno apposte e per quale tipologia di interventi.

