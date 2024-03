Scuole, in Umbria arrivano altri 2,6 milioni: serviranno per la Da Vinci e Radice - Tuttoggi.info

Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha firmato oggi un de- creto che aumenta a 2,6 milioni le risorse per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia L. Da Vinci e primaria L. Radice di Perugia.

Questo intervento, incluso nel Programma di ricostruzione per il recupero di tutte le scuole danneggiate dal sisma del Centro Italia dell’Ordinanza speciale 31, avrà un costo totale di 3,37 milioni di euro, di cui 2,6 finanziati dalla contabilità speciale. L’aumento del contributo, pari a 331- mila euro, è stato reso possibile dal Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali. Sono previsti interventi per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e l’adeguamento normativo ed antincendio.

“La sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture scolastiche sono un impegno che stiamo mantenendo – dichiara il Commissario Castelli -. In stretta collaborazione con la presidente della Regione Donatella Tesei e il direttore del- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Stefano Nodessi Proietti, ci impegniamo a garantire che ci siano le risorse economiche adeguate per avviare quanto prima i lavori e passare, davvero, dalle norme ai cantieri per un servizio che rappresenta il cuore della strategia contro lo spopolamento dell’Appennino centrale. Le scuole, specialmente per i più piccoli, sono presidi fondamentali per garantire la residenzialità delle famiglie nel territorio”. In Umbria sono in totale 96 le scuole da ricostruire grazie all’Ordinanza speciale 31, per un valore complessivo di oltre 357 milioni di euro.