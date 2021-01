Scuola materna chiusa per Covid, iniziato lo screening delle famiglie

Iniziato lo screening delle famiglie dei bimbi della scuola materna di Giano dell'Umbria chiusa per Covid due giorni fa. Il sindaco fa il punto sui contagi

A comunicarlo è il sindaco, Manuel Petruccioli, che fa il punto sui contagi sulla sua pagina Facebook:

“Ad oggi, 28.01.2021, i casi di accertata positività al tampone da Covid-19 residenti (o dimoranti) a Giano dell’Umbria risultano essere 28 (di cui due ospedalizzati).

I bambini della scuola materna stanno bene

Come avrete potuto leggere nei giorni scorsi, con ordinanza sindacale n. 4/2021, si è resa necessaria la chiusura dell’asilo di Giano per accertate positività tra i bambini frequentanti il plesso. I bambini stanno bene e da questa mattina è iniziato lo screening dei contatti familiari grazie alla sinergia con le apposite autorità sanitarie territorialmente competenti. I soggetti positivi sono tutti in buone condizioni di salute e stanno svolgendo la quarantena contumaciale nelle proprie case. Questo ci dimostra che ormai il virus può attaccare anche i più piccoli”.

Petruccioli: non abbassare la guardia

Dal sindaco arriva però un appello a non abbassare la guardia sulla pandemia. “Purtroppo – evidenzia – ancora dobbiamo stare molto attenti; non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a rispettare le regole. Il rispetto delle regole rimane fondamentale per evitare il propagarsi del virus. Rispettiamo le regole: evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina, igienizzarsi molto spesso le mani. Aiutiamoci per aiutare”.

