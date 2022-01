Scuola, ecco i presidi che in Umbria invocano la Dad

I dirigenti firmatari dell'appello: prof e personale Ata decimato da contagi e quarantene, meglio fare didattica a distanza per due settimane

Ci sono anche diversi presidi umbri nell’elenco dei dirigenti scolastici che, alla luce della situazione pandemica, hanno rivolto al Governo un appello affinché per due settimane le lezioni si svolgano in Dad. Tra i proponenti della petizione nazionale c’è anche Franca Burzigotti, dirigente scolastico CAMPUS IIS ” L.da Vinci”, Umbertide.

Ecco perché si chiede la Dad per 2 settimane

“Abbiamo personale sospeso perché non in regola con la vaccinazione obbligatoria e, ogni giorno di più, personale positivo al Covid – lamentano i dirigenti – che non potrà prestare servizio e nemmeno potrà avere, nell’immediato, un sostituto. Si parla di numeri altissimi, mai visti prima. Ci rendiamo conto che sottovalutare la prevedibile ed enorme mancanza di personale determinerà insolubili problemi”.

I dirigenti ricordano “che l’andamento del contagio con la nuova variante del virus colpisce come mai prima le fasce più giovani della popolazione, anche con conseguenze gravi”. Ed evidenziano che “il distanziamento è una misura sulla carta, stanti le reali condizioni delle aule e la concentrazione degli studenti nelle sedi”.

E poi ci sono le difficoltà dei tracciamenti. Oltre alla carenza di spazi adeguati per garantire il distanziamento e di mascherine ffp2.

“Una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di lezioni a distanza) per due settimane – è la loro proposta – è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa”.

I dirigenti umbri firmatari dell’appello

Insieme a Franca Burzigotti, questi gli altri dirigenti umbri che finora hanno firmato l’appello per la Dad: