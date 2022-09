Scritta sul Duomo di Orvieto, denunciati in 3: pure un consigliere comunale

Identificati i presunti autori dell'atto vandalico sul duomo di Orvieto del maggio scorso, sono giovani residenti in un comune del territorio

Tre giovani, tra cui un consigliere comunale di un Comune della provincia di Terni, denunciati per la scritta sul Duomo di Orvieto fatta a maggio scorso. Ad anticipare la notizia è l’Ansa.

La scritta fatta con la vernice spray – contro l’Inter – era comparsa nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2022, in concomitanza con i festeggiamenti per lo scudetto del Milan. Un atto vandalico che aveva fatto indignare l’intera città e non solo, vista l’importanza storica ed architettonica del Duomo di Orvieto.