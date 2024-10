Raffica di furti tra Napoli e Campobasso, fermati a Terni - Tuttoggi.info

Nel tardo pomeriggio dello scorso primo ottobre, durante le straordinarie operazioni di controllo del territorio, la squadra volante della Questura di Terni con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, hanno controllato un’autovettura con a bordo tre soggetti di nazionalità georgiana, noti alle forze dell’ordine con specifici precedenti di polizia per reati contro il patrimonio in diverse città del sud Italia.

Raffica di furti tra Napoli e Campobasso

In particolare i tre uomini avevano realizzato diversi furti tra Napoli e Campobasso e, all’esito degli accertamenti, è risultato che i tre soggetti risultassero destinatari di un divieto di ritorno nel Comune di Terni: uno di loro, in possesso di un passaporto georgiano revocato, è stato espulso dal territorio nazionale per ingresso irregolare e accompagnato presso il C.P.R. di Ponte Galeria.