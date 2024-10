Ternana, D'Alessandro cede quote Ascoli detenute con Rabona - Tuttoggi.info

Il neopresidente della Ternana Calcio, Stefano D’Alessandro, ha comunicato di aver ceduto il 10% delle quote dell’Ascoli ancora detenuta. Tramite una nota diffusa per conto della società Rabona (con la quale deteneva la quota di partecipazione), il presidente della Ternana ha fatto sapere che: “Rabona, titolare del 10% del pacchetto azionario della società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., comunica che, in data odierna e stato formalmente esercitato il diritto di recesso ex art. 2437 c.c”. Dopo aver dunque rifondato la governance della società rossoverde, con tanto di clamorosa contestazione di tifosi e squadra per l’esonero del Dg, Diego Foresti, adesso D’Alessandro ha risolto il nodo incompatibilità presentato dall’articolo 16bis del Noif Figc.

Ternana, adesso è tempo di ‘presentazioni’

Nei giorni scorsi lo stesso presidente ha voluto un confronto serrato con collaboratori e squadra, soprattutto per placare i malumori diffusi in gran parte dello spogliatoio per l’allontanamento di Foresti, visto che i giocatori che stanno facendo la differenza sono arrivati proprio grazie al lavoro dell’ex Dg. La prossima partita contro il Campobasso sarà un banco di prova importante per capire se la squadra abbia assorbito lo choc interno, oppure se la magia che sembrava spingere la squadra rossoverde si sia in qualche modo dispersa. Adesso per D’Alessandro è tempo per le presentazioni: squadra fatta, riorganizzazione fatta, incompatibilità superata, non c’è più niente che possa far rimandare l’appuntamento con la stampa, tifosi, e cittadini per conoscere il nuovo progetto della Ternana Calcio che, il prossimo anno, festeggerà i 100 anni di storia.