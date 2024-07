Ternana, Foresti con le idee chiare "Tornare in B, Capozucca ha il suo orticello" - Tuttoggi.info

Diego Foresti si è già preso la Ternana e parla a 360° di tutto, senza peli sulla lingua e in modo chiaro. Nella mattina di oggi, 24 luglio, nell’ambito della conferenza di presentazione del nuovo DG, ha dato l’impressione di avere la situazione sotto controllo e, forse, di essere la persona giusta per risollevare una società e una tifoseria che devono tornare a volersi bene: la squadra, ovviamente la Ternana, non si tocca e il bene rimane sempre incondizionato per i tifosi. Subito le notizie vere: “Vogliamo tornare subito in serie B. Capozucca se ne è voluto andare. Luperini non si è presentato al primo allenamento e se ne voleva andare. Se ci sono investitori interessati alla Ternana li sentiremo. I colpi di mercato arriveranno dopo la seconda metà di agosto. Lo stadio deve essere fatto”. Le idee sono chiare, l’atteggiamento è quello giusto e le parole non di circostanza. Un buon inizio dopo il ‘miracolo Catanzaro’ firmato, tra gli altri, anche da Diego Foresti che ha detto di aver scelto Terni, nonostante il corteggiamento di altre società di serie B, “Per il blasone della squadra, perché Terni e una piazza che mangia pane e calcio e c’è fame”. Si vede che a Foresti piacciono le sfide e “Voglio vincere quella di Terni” – ha detto.

Ternana, Guida “Foresti ha grande qualità. Siamo pronti per lo stadio e aspettiamo Bandecchi”

“Ho conosciuto Diego Foresti lo scorso anno in Lega serie B e gli ho subito riconosciuto le sue qualità. Ha un grande esperienza in Lega Pro e un passato importante a Catanzaro, per questo l’ho voluto fortunatamente a Terni. Sulla questione stadio-clinica non dipende solo da noi, ma anche da Bandecchi e la Ternana Women che è proprietaria del terreno dove dovrebbe sorgere la clinica. La Ternana ha tutte le carte pronte per finalizzare il progetto, speriamo che nei prossimi giorni si sblocchi qualcosa. Stiamo cercando di smaltire uno dei monte ingaggi più alti della serie C e stiamo allestendo una squadra competitiva, mantenendo l’equilibrio finanziario. Sulla proprietà della società ci sono trattative in corso e ne saprete di più avanti” – il presidente Nicola Guida non chiarisce la questione stadio-clinica che rimane aperta in un rimbalzo di responsabilità tra i soggetti coinvolti e, anche sui possibili nuovi investitori non c’è molta chiarezza, anche se, in questo momento, non è forse bene scoprire tutte le carte. Però, sembra evidente anche dalle parole di Foresti, che un rinforzo anche a livello societario non sarebbe poi sgradito per avere una competitività finanziaria più solida.

Foresti “Onore essere a Terni”

“Al tempo stesso è un piacere e onore stare qui. Ringrazio i tifosi del Catanzaro, gli UC’73 e tutto il popolo giallorosso al quale sarò grato tutta la vita. Per loro sono diventato un personaggio importante e ogni volta che incontro qualcuno me lo ricorda – spiega Foresti – Terni è una città con una tifoseria importante e cerco di andare in piazze dove si mangia pane e calcio. Sono bergamasco e in casa avevo la sciarpa nerazzurra con bordi rossoverdi per via del gemellaggio tra le due tifoserie. A Terni c’è un po’ di depressione per la retrocessione ma nel calcio e nella vita ci sta anche questo. La cosa migliore è collaborare, farci del male a vicenda non farebbe bene della Ternana. Sarò sempre schietto e trasparente, con il presidente abbiamo già imparato a conoscerci”.

Mercato Ternana

Sul fronte mercato Foresti è stato molto chiaro: “C’è tantissimo da lavorare, sono tre settimane che sono qui e abbiamo già fatto cose buone. Stiamo facendo un buon mercato, ma bisogna pazientare un attimo perché abbiamo giocatori con contratti pesantissimi e stiamo cercando di risolvere le questioni con i ragazzi e i procuratori. Donnarumma ha il contratto più oneroso e ho già parlato con il procuratore: queste condizioni è impensabile che resti, vedremo come evolve la trattativa. Ho notato, da parte della stampa, un atteggiamento scontroso con la società. Non c’è alcun fuggi fuggi di giocatori, qui se c’è qualcuno che ha il minimo dubbio di vestire la maglia della Ternana se ne deve andare. Luperini non voleva più restare e si è rifiutato di presentarsi al primo allenamento. Io voglio solo gente che è disposta a giocarsi quello che non si è giocata lo scorso anno, perché se sono retrocessi qualcosa hanno sbagliato. Ci sono oggettivamente dei problemi, è una sfida importante e conto di vincerla. Nell’ultima settimana abbiamo piazzato tre colpi e altri giocatori arriveranno, ma dobbiamo anche sfoltire una rosa con contratti pesanti. Abbiamo l’obbligo di fare un mercato importante, anche se non possiamo fare uno sprint. Dobbiamo liberare qualche posto. Sarà un mercato lungo perché molte situazioni si risolveranno dopo la seconda metà di agosto, quando arriveranno i giocatori importanti”.

Foresti “Capozucca ha il suo orticello”

Foresti non ha certo lesinato bordate all’ex Ds Capozucca: “Io sono arrivato per dare una mano alla Ternana non per mandare via gente. Capozucca è andato via perché ha voluto andare via. È un big che ha dato molto al calcio e ha detto di avere difficoltà nel fare mercato di serie C: era abituato a lavorare in una certa maniera dove nel suo orticello non deve entrare nessuno e non ha voluto lavorare in team, così come io gli avevo offerto. L’esonero si è reso necessario nel momento in cui non si è trovato più l’accordo per la rescissione consensuale del contratto”.

