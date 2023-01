Screening del tumore al seno, l'Umbria protagonista della ricerca europea MammoScreen - Tuttoggi

La Umbria Bioengineering Technologies (UBT), con sede a Rivotorto di Assisi tra quelle chiamate a validare MammoWave

Utilizzare non le radiazioni ionizzanti a raggi X, ma una nuova tecnologia a microonde, chiamata Mammowave, che potenzialmente permette di dare l’opportunità a 98 milioni di donne in Europa di accedere a programmi di prevenzione (fascia d’età 20-49 anni) con lo screening del tumore al seno. È l’obiettivo di MammoScreen, l’innovativo progetto per lo screening del cancro al seno, cofinanziato dalla Commissione Europea, che prevede un budget complessivo di 7 milioni di euro per quattro anni. E che vede l’Umbria in prima fila, con un’azienda di Rivotorto di Assisi.

Tra le aziende chiamate a validare MammoWave, tecnologia che usa microonde al posto delle radiazioni ionizzanti, come strumento di screening del tumore seno, c’è infatti la Umbria Bioengineering Technologies (UBT), con sede a Rivotorto di Assisi, che fa parte del Consorzio internazionale formato da sette partner, coordinati da Fondazione Toscana Life Sciences che che sviluppa dispositivi medici di imaging basati su una tecnologia brevettata, impiegando le microonde al posto delle radiazioni ionizzanti.