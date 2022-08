Scoppia lite tra fratello e sorella per motivi economici, interviene la polizia

Lite tra due folignati per il via del fratello che vive con la famiglia della sorella ma non contribuisce alle spese

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Foligno, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in un’abitazione dove era stata segnalata un’animata lite fra un uomo e la sorella.

A richiedere l’aiuto della Polizia di Stato è stata la figlia della donna, preoccupata per l’atteggiamento aggressivo dello zio. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato la donna, quarantenne, che, ancora in preda all’agitazione, inveiva contro il fratello.