Scontro frontale in via Corcianese, un ferito

L'incidente lunedì mattina, la dinamica è al vaglio della polizia locale

Erano da poco passate le 7 di questa mattina (lunedì) quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di intervento in via Corcianese. Due si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento.

L’impatto è stato particolarmente violento. Uno dei due conducenti, dopo essere stato estratto dalle lamiere della sua vettura, è stato consegnato al personale del 118. Le ferite riportate non sarebbero comunque di particolare gravità.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. La strada è rimasta a lungo bloccata, per consentire il soccorso e le successive operazioni per rimuovere i mezzi incidentati e ripulire la sede stradale.