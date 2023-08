L'incidente in via Roma nei pressi del distributore

E’ di quattro feriti il bilancio dello scontro tra due auto che si è verificato martedì mattina in via Roma a Torgiano, in prossimità del distributore.

L’impatto – per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale – è stato particolarmente violento.

I feriti sono stati soccorsi da due autoambulanze e un’auto medica.

Le vetture sono state rimosse dai vigili del fuoco, che hanno provveduto a ripulire la sede stradale.