Schiumata la fontana vicino alla Basilica di Santa Maria, indagini in corso - Tuttoggi.info

Al vaglio della polizia anche le telecamere

Indagano le forze dell’ordine sull’episodio vandalico che ha interessato la fontana di piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, ieri mattina invasa dalla schiuma.

Non era un modo per pulire la vasca ma un gesto goliardico che ha attirato l’attenzione dei residenti e della polizia di Stato di Assisi che sta svolgendo gli accertamenti per rintracciare i responsabili, anche con l’aiuto delle telecamere. La fontana non ha riportato danni ma è stata ora svuotata dall’acqua per svolgere verifiche più approfondite. Analisi sono in corso anche per stabilire quale sostanza abbia provocato la schiuma.

Non va meglio inoltre nel centro storico, dove la Lega spiega che sono stati “Danneggiati i bagni pubblici di Assisi e rubate le monete dei tornelli elettronici: nessuno ne parla ma, col favore delle tenebre, nella città di San Francesco accade anche questo”. Per i consiglieri Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, la colpa sarebbe della scarsa illuminazione, che nelle ore più tarde della notte è totalmente assente visto il rincaro dei prezzi e la necessità di risparmi.

(La foto è uno screenshot di un video pubblicato sul gruppo Facebook “Sei de j’Angeli se”)