Schianto tra auto lungo E45, un ferito | Traffico in tilt - Tuttoggi

Incidente tra due auto, nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 5 giugno), lungo la E45, tra Selci Lama e San Giustino.

Da quanto emerge c’è un ferito, portato via con il 118, e il tratto in questione, in direzione Cesena, è provvisoriamente bloccato.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118, forze dell’ordine e Anas.

Il traffico, in tilt da oltre un’ora (l’incidente si è verificato dopo le 18.30), è stato deviato sulla statale (uscita obbligatoria a Selci).