Scheggino, riaperti i locali Usl nel ricordo di Fausto Fiorini

Toccante cerimonia a Scheggino, il sindaco: "Non si è tirato indietro anche se il prezzo da pagare è stato la propria vita"

Riaperti nel ricordo del dottor Fausto Fiorini i locali dell’Usl Umbria 2 a Scheggino. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della sede del distretto socio-sanitario dopo i lavori di riqualificazione, con l’apposizione di una targa commemorativa per il dottor Fiorini, medico di base nella media Valnerina morto due fa a causa del Covid.

Si è trattato di una cerimonia molto sentita da parte della comunità locale, legatissima al dottore scomparso. Presenti, oltre al figlio Matteo, il sindaco di Scheggino Fabio Dottori con vari esponenti dell’amministrazione comunale, l’assessore regionale Paola Agabiti, il direttore generale dell’Usl 2 Massimo De Fino, l’arcicescovo di Spoleto – Norcia Renato Boccardo ed il medico di base del territorio Simone Cariani.

“Ringrazio tutti i presenti – ha detto il sindaco Dottori nel suo intervento – riuniti qui oggi in occasione della riapertura della sede del distretto Usl Umbria 2 in seguito agli interventi di riqualificazione post-sisma e per dedicare quest’ultima al nostro carissimo dottor Fausto Fiorini. Sono molto lieto di poter ricordare un grande uomo, medcio e padre, apprezzato e stimato da tutta la comunità della Valnerina, per la sua professionalità, disponibilità e umanità. Un punto di riferimento – ha ricordato – non solo per la comunità, ma anche per i professionisti e colleghi dell’azienda sanitaria. E’ rimasto sempre in prima linea, interpretando il proprio lavoro come una missione e prorogando addirittura il suo pensionamento, pur di non abbandonare i suoi pazienti di Scheggino, Sant’Anatolia di Narco e Vallo di Nera in un momento così difficile come la pandemia. Il suo lavoro – ha aggiunto – era quello di rispondere al bisogno altrui e lui non si è tirato indietro anche se il prezzo da pagare è stato la propria vita; è rimasto fedele al suo giuramento. La sua morte ha lasciato un grande vuoto, è stata un’enorme perdita per tutti noi ed è per questo che vogliamo omaggiare la sua memoria con un segno tangibile: una targa a lui dedicata, posta in quello che è stato per tanto tempo il suo ambulatorio. Un gesto sentito oltre che doveroso. Caro dottore – ha concluso il primo cittadino di Scheggino – ti ringraziamo con tutto il cuore per quanto hai fatto per noi tutti, continua a proteggerci da lassù”.