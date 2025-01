Scacchi, fervono le iniziative per il 2025. Attesa per la nomina del delegato regionale - Tuttoggi.info

Una nuova età dell’oro per gli scacchi in Umbria. Grazie alla nascita del Grand Prix a tempo lungo, ideato e realizzato da Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi dell’associazione “A Gonfie Vele” di Amelia, lo sport della mente per eccellenza è tornato a vivere un nuovo periodo magico, paragonabile a quello vissuto all’indomani della sfida del secolo scorso tra Fischer e Spassky, nel 1972.

Tra Grand Prix e altre pregevoli iniziative, sono stati ben otto, nel 2024, i tornei a tempo lungo con la formula weekend che si sono tenuti nella nostra regione, malgrado ancora non si disponga di un numero sufficiente di club per poter dar vita ad un proprio comitato.

Già fervono le iniziative per il 2025 nella nostra regione, a cominciare dal Campionato Provinciale under 18 in programma il 19 gennaio. A seguire il classico torneo a tempo lungo di Gubbio a fine febbraio, dopodiché sarà la volta dell’edizione 2025 del Grand Prix, con la prima tappa in programma a Todi ad aprile, per proseguire poi Perugia, Amelia, Spoleto e Bevagna.

A fronte di un movimento così vivace, e in vista dell’imminente nomina del nuovo delegato regionale da parte della Federazione Scacchistica Italiana, ben sette delle nove società scacchistiche umbre hanno deciso di indicare Sergio Rocchetti, presidente dell’ASD-APS “A Gonfie Vele” di Amelia, quale figura condivisa per ricoprire il delicato ruolo di rappresentare e promuovere il movimento regionale delle 64 case.

A tal proposito una lettera, a firma congiunta da parte dei sette club, è stata inviata giorni fa al Presidente nazionale della Federscacchi Maggi, affinché prenda seriamente in considerazione il volere della maggioranza delle società presenti – e soprattutto operanti – in Umbria. Il Consiglio nazionale si riunirà entro breve, per deliberare la nomina del nuovo delegato regionale umbro per il ciclo olimpico 2025-2028: le speranze di chi ama questo sport nella nostra regione sono tutte concentrate sulla nomina di Rocchetti, che porterebbe una seria ventata di aria nuova in tutto l’ambiente.