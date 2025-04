Via libera definitivo al decreto Bollette da 3 miliardi, è legge - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – LI voti a favore sono stati 99 voti, i contrari 62 e un astenuto.Il decreto con “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza” doveva esser convertito entro il 29 aprile.

Prevede interventi per un valore complessivo indicato in circa 3 miliardi di cui 1,6 alle famiglie e 1,4 alle imprese. Tra questi figurano un contributo straordinario di 200 euro alle famiglie con Isee inferiore ai 25mila euro e una serie di misure per le aziende, come l’azzeramento per un semestre degli oneri di sistema sul costo dell’energia.

