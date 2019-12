Sbanda con l'auto sulla E45 - Tuttoggi

Incidente nella notte sula E45 all’altezza di Ripabianca, nel territorio comunale di Deruta.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine un uomo ha perso il controllo della sua vettura.

L’auto ha sbandato, finendo contro la barriera di protezione spartitraffico. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco.