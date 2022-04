Sbanda con l'auto e danneggia 5 vetture in sosta, denunciato 34enne - Tuttoggi

Il giovane si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, immediato anche il ritiro della patente

Molti residenti di Viale Nazario Sauro, a Città di Castello, domenica notte (3 aprile) sono stati svegliati da forti rumori di lamiere, causati da un evidente impatto tra autovetture.

Alcuni di loro hanno subito chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, all’altezza del parcheggio della statua di Santa Veronica, si sono ritrovati di fronte ad un incidente causato, per cause ancora in corso di accertamento, da un solo conducente – un 34enne di San Giustino – andato però a colpire ben 5 auto in sosta.

Una di queste, a seguito del forte impatto, sarebbe pure andata a scontrarsi con forza contro il muro esterno di un edificio storico, danneggiandolo in maniera evidente così come è successo con le vetture travolte.

I militari hanno quindi proceduto all’esecuzione dei rilievi di rito e, considerata la dinamica dell’incidente, hanno subito chiesto al 34enne se volesse sottoporsi all’alcoltest, ricevendo però un diniego da parte di quest’ultimo.

I carabinieri, dunque, in relazione alla grave e pericolosa condotta di guida, hanno denunciato il giovane per “rifiuto di sopporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica”, ritirandogli immediatamente la patente di guida e affidando l’auto ad un’altra persona per riportarla a casa.