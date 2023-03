Saxa, entro maggio si punta a ripartire almeno con un forno

Nelle stesse condizioni del sito gualdese si trovano anche gli altri 2 siti Saxa ubicati a Rocca Secca ed Anagni. Tale situazione (la presenza aziendale in più regioni) fa in modo che la crisi Saxa venga ricondotta in sede ministeriale a Roma. “L’azienda, anche tramite il coinvolgimento di Invitalia, conta di ripartire a Gualdo Tadino almeno con un forno, entro il mese di maggio – continuano Angeli e Sassone – La Regione si è impegnata a supportare l’azienda con gli strumenti a disposizione“.

Nel frattempo, per tutelare tutta la forza lavoro, è stato richiesto un ulteriore anno di cassa integrazione. “Da parte nostra – spiegano i sindacalisti – abbiamo precisato che la cassa deve essere vista solo come strumento per risolvere la crisi. I lavoratori infatti devono quanto prima rientrare al lavoro, anche attraverso un impegno finanziario concreto di tutti gli azionisti di Saxa. Contestualmente a ciò, pur comprendendo le difficoltà, pretendiamo il massimo sforzo da parte aziendale, specialmente nel rispettare le scadenze dei pagamenti dei ratei di cassa, negli ultimi mesi infatti si sono ripetuti ritardi che minano ancora di più la situazione economica dei lavoratori“.

Per tutti questi motivi le organizzazioni sindacali hanno deciso di prorogare lo stato di agitazione indetto lo scorso mese, per mantenere la massima attenzione di tutte le istituzioni a tutti i livelli, “perché non si disperda questa realtà produttiva su questo territorio fortemente colpito dalla desertificazione industriale”.