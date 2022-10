Sassi contro le auto in via Breda, almeno due episodi. Indagini in corso

A raccontare l’episodio, invitando gli automobilisti a stare in guardia, è il ternano Marco Barcarotti. Che domenica sera ha subìto il danneggiamento della sua auto. Oltre ad una grande paura. Il parabrezza della sua auto, infatti, è stato raggiunto da un sasso che lo ha danneggiato. Il tutto è avvenuto all’altezza della buia passerella pedonale che costeggia via Breda e che conduce in via Lucania. Sul posto è intervenuta la polizia, il timore appunto è che si sia trattato di un atto vandalico e non accidentale. Tanto che lunedì sera è successo un episodio analogo, con protagonista un altro automobilista. Ad intervenire, in questo secondo caso, sono stati i carabinieri. Va detto che in nessuno dei due casi sono state avvistate persone intente a lanciare sassi, ma si tratta di una zona buia ed appunto la dinamica fa pensare ad azioni dolose.

“Verso le 19,45 – racconta Marco Barcarotti sui social – transitavo in auto, con la mia famiglia, in Via Breda, lungo il muro di cinta dell’AST, in una zona completamente buia, quando all’altezza della passerella pedonale che congiunge appunto Via Breda con Via Lucania (Borgo Bovio) sono stato colpito “presumibilmente” da una sassata sul vetro anteriore della mia auto. Un boato incredibile ed inaspettato che ci ha terrorizzato!!!

Purtroppo, proprio a causa del buio, non abbiamo potuto vedere se ci fossero delle persone nei paraggi. Il risultato è quello che si vede nelle foto. Fortunatamente il vetro pur rompendosi non si è frantumato, anche se delle piccole schegge ci hanno comunque colpito, con grandi rischi per la nostra incolumità fisica. Credevo che certi episodi accadessero in altri luoghi, invece… Alla fine, tanto spavento e nessun danno fisico ma ovviamente un bel danno economico. Mi chiedo e vi chiedo: è mai possibile che ci sia gente che si diverte in questo modo criminale?“.