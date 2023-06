Sara Moriconi si aggiudica il Campionato del Mondo Wabba - Tuttoggi.info

L'atleta della X2 Spoleto Fitness Club sale sul gradino più alto del podio anche nella competizione iridata

La spoletina conquista l’oro nelle categorie shape + 1.63 cm e nella over 35. Ai mondiali di Zvolen, in Slovacchia, lo scorso 18 giugno Sara Moriconi si è laureata campionessa del mondo Wabba nelle categorie shape + 1.63 cm e nella over 35.

Dopo il titolo italiano, quindi, l’atleta della X2 Spoleto Fitness Club sale sul gradino più alto del podio anche nella competizione iridata. Un periodo di forma straordinario, a conferma dell’importante preparazione messa in campo negli ultimi anni insieme al suo allenatore Stefano Venturi.

Per la difesa del titolo mondiale si dovrà attendere qualche tempo; nel mentre Sara ha deciso di riprendere subito gli allenamenti. Tra quattro mesi, infatti, in programma ci sono alcune manifesrazioni di prestigio dove esibirà la fascia mondiale. Un buon motivo per rimanere concentrata anche in funzione dei nuovi progetti che l’atleta della X2 Spoleto Fitness Club preferisce al momento non svelare.