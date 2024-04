Al via a Santa Sabina il progetto "Un pallone in più" - Tuttoggi.info

Il progetto prevede la collaborazione tra l'ASD Junior Santa Sabina di Perugia e l'Associazione Uno in più di Corciano, per il coinvolgimento di bambini e ragazzi portatori di sindrome di Down nelle attività sportive della Scuola Calcio.

Quanti sogni abbiamo nel cassetto?

Da ieri sera, “Uno in più”!

Amiamo tantissimo il calcio, ma ci piace altrettanto sognare un mondo migliore, fatto di inclusione e di opportunità per tutti.

Per questo da ieri sera abbiamo dato il calcio d’inizio alla collaborazione tra l’ASD Junior Santa Sabina e l’Associazione Uno in più, che si occupa di offrire servizi di supporto ai bambini e ai ragazzi con sindrome di Down e alle loro famiglie.

Parte ufficialmente il progetto “Un pallone in più”, che vedrà mettere in campo varie iniziative volte a coinvolgere i bambini con sindrome di Down nelle nostre attività sportive.

Il primo step ha visto riuniti tutti i mister della Scuola Calcio in un incontro formativo tenuto dalla bravissima dottoressa Lenida Carnevali, psicologa e coordinatrice di equipe dell’Associazione.

Tantissimi gli argomenti affrontati, per entrare in punta di piedi nell’esperienza di vita di bambini e ragazzi a cui un cromosoma in più ha regalato sicuramente degli svantaggi, ma anche un modo di essere così speciale per cui non potremmo immaginare il mondo senza di loro.

Ringraziamo tutti i nostri formatori per aver partecipato numerosi e con così tanta partecipazione e interesse a un progetto in cui crediamo veramente tanto.

Sarà facile? No, ma sarà bellissimo.























Luogo: Impianto sportivo Santa Sabina – Perugia, via Cesare Pavese, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA