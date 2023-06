Sanpietrini "rigonfiati", poi cede terreno | Transennata area in piazza Gabriotti - Tuttoggi.info

Davanti al Municipio si è venuta a creare una piccola voragine, intervenute sul posto Polizia Municipale e squadre operative comunali | Non si conoscono ancora le cause del deterioramento

Uno strano “rigonfiamento” dei sanpietrini è avvenuto oggi pomeriggio (7 giugno), intorno alle 15, in piazza Gabriotti a Città di Castello, proprio davanti al Municipio.

Lo strano fenomeno, segnalato da più cittadini proprio come un “rigonfiamento del terreno”, ha poi portato anche al cedimento della pavimentazione, creando una sorta di piccola voragine. A quanto pare sotto ci sarebbe il vuoto.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia Municipale, che ha attivato anche le squadre operative del Comune, insieme alle quali hanno provveduto a delimitare l‘area con delle transenne prima che qualcuno potesse farsi male.

Sono ancora in corso di accertamento le cause del curioso deterioramento della piazza, di cui si saprà qualcosa in più solo dopo il sopralluogo e le verifiche degli uffici tecnici. Tra le ipotesi anche una semplice perdita d’acqua.