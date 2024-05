Sanità, il ministro Schillaci in visita a Spoleto, Foligno e Perugia

Il ministro affronterà con il personale anche la questione del Terzo polo ospedaliero di Foligno e Spoleto.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci in Umbria venerdì 17 per una visita istituzionale ad alcune strutture sanitarie della regione e l’inaugurazione di alcuni macchinari annunciati e che erano in fase di installazione.

L’arrivo a Spoleto, Foligno e Perugia

La giornata del ministro della Salute inizierà alle 15.30 a Spoleto dove è attesa la nuova Tac. Il pomeriggio proseguirà a Foligno, dove il San Giovanni Battista è al centro di importanti finanziamenti per l’antisismica. Qui dovrebbe anche occuparsi del progetto del ‘Terzo polo ospedaliero’. Alle 18.30 la delegazione si sposterà a Perugia al Santa Maria della Misericordia, al nuovo residence della Fondazione Chianelli. La cena sarà con il Sumai, il sindacato unico medici ambulatoriali italiani.

Il valore della vista

Una visita dal forte valore simbolico quella di Schillaci, voluta dalla presidente della Regione Donatella Tesei e dal presidente della Commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini, in un momento in cui la sanità umbra è al centro delle polemiche per le liste d’attesa, la mobilità passiva e la carenza di personale.