Sanità e ospedale Terni, M5S contro Coletto e Pd in assemblea popolare

Pd in assemblea popolare

“Riaffermare il diritto alla salute e difendere l’ospedale di Terni”: con questi obiettivi il Partito Democratico Terni ha organizzato, per sabato 18 marzo, alle 10 presso la sala del consiglio comunale, un’assemblea popolare. “L’assemblea – fanno sapere i dem in una nota – rientra nell’ambito delle numerose iniziative promosse sia in ambito istituzionale che in ambito politico (petizione al sindaco, manifesti, volantini) volte a mobilitare la città e per far ritirare il protocollo d’intesa fra Università e Regione preadottato dalla giunta Tesei, che determinerà la perdita di otto strutture complesse ospedaliere, l’eliminazione dei centri di riferimento per l’alta specialità come quelli di cardiochirurgia, chirurgia della mano, chirurgia maxillo-facciale. Questo comporterà un ulteriore peggioramento della qualità dell’assistenza nel nostro nosocomio, malgrado la professionalità e l’abnegazione dei nostri operatori sanitari”. “Alla manifestazione, aperta a tutti i cittadini – conclude la nota – sono stavi invitati ordini e collegi delle professioni sanitarie, sindacati, associazioni dei malati e di volontariato, associazioni di difesa dei diritti dei cittadini”.