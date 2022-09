Sanità a Norcia, in 150 alla manifestazione fuori dall'ospedale - Tuttoggi

"Territorio abbandonato e isolato in contrasto con i principi del rilancio delle zone interne da tutti sbandierati a parole"

Oltre 150 persone, in gran parte cittadini e pensionati della Valnerina, hanno partecipato alla manifestazione indetta dalla Lega Spi Cgil della Valnerina fuori dall’ospedale per chiedere la ripresa dei servizi sanitari a Norcia e nel territorio.

“In questa realtà – scrive in una nota lo Spi Cgil – mancano l’ospedale e il pronto soccorso, cosa che costringe i pazienti minimamente gravi ad essere trasportati in ambulanza a Foligno, o a Perugia o a Terni, con tempi di percorrenza medi di almeno un’ora. Un territorio abbandonato e isolato in contrasto con i principi del rilancio delle zone interne da tutti sbandierati a parole.