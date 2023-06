San Venanzo, dal 3 luglio attività estive per bambini e adolescenti - Tuttoggi.info

L’inizio della stagione estiva è previsto per il 3 luglio prossimo. Due le sezioni: una per i bambini 3-6 anni e un’altra per i più grandi.

Partiranno regolarmente anche quest’anno, a San Venanzo, le attività estive per bambini e adolescenti (dai 3 ai 14 anni).

A comunicarlo l’Amministrazione comunale, ricordando che le attività sono organizzate e gestite dalla cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”. L’inizio della stagione estiva è previsto per il 3 luglio prossimo. Due le sezioni: una per i bambini 3-6 anni e un’altra per i più grandi.

“Centro estivo e…state giocando!”

La prima prende il nome di “Centro estivo e…state giocando!”. Le proposte di gioco saranno centrate sul movimento, la ricerca, la scoperta, la creatività, la manipolazione, la lettura e la musica. L’ambiente esterno e la natura, invece, i luoghi privilegiati di sperimentazione da parte dei bambini, che a metà mattinata potranno consumare la colazione portata da casa. L’orario di apertura è il seguente: 8.00-13.00, dal lunedì al venerdì, presso la palestra della scuola primaria e il parco comunale.

“Centro estivo of course fun”

La seconda sezione si chiama “Centro estivo of course fun”, con attività svolte prevalentemente all’aperto. Saranno proposti giochi di squadra e attività creative, insieme a una giornata in piscina e a piccole gite sul territorio. Gli orari sono gli stessi, presso il campetto sportivo, il parco comunale e l’aula della scuola.