San Valentino Terni, concorso per una canzone da inserire nel TgSuite - Tuttoggi

San Valentino, concorso aperto a compositori e cantautori che vogliano proporre la loro canzone d’amore, inedita o edita, per celebrare San Valentino

Cronache sentimentali, note per San Valentino è il nuovo concorso promosso da Istess Musica, con l’obiettivo di raccogliere canzoni dedicate alla festa di San Valentino da inserire nel progetto TgSuite – l’amore cantato di David Riondino.

Progetto TgSuite

Il concorso, ideato da Alessia Minicucci, responsabile del Cenacolo delle Arti e Marialuna Cipolla, si propone al tempo stesso di valorizzare la figura del santo degli innamorati e patrono di Terni, e di selezionare i partecipanti del progetto TgSuite di David Riondino, direttore artistico di Istess Teatro. Il concorso, che fa seguito al grande successo ottenuto da Una canzone per il Terni Film Festival, è aperto a compositori e cantautori, senza limiti di età, che vogliano proporre la loro canzone d’amore, inedita o edita, per celebrare San Valentino, protettore degli innamorati.

Canzoni che parlano di San Valentino

Ogni concorrente o gruppo (per un massimo di 6 elementi) partecipante potrà concorrere presentando esclusivamente una sola canzone, necessariamente con testo, in qualsiasi lingua. È obbligatorio, inoltre, l’inserimento nel testo di almeno un riferimento a San Valentino, patrono degli innamorati e della città di Terni. Tale riferimento potrà essere o relativo alla figura storica di Valentino, all’immagine del Santo, alla tradizione della festività o alle celebrazioni che ogni anno si svolgono in tutto il mondo. I brani che non presenteranno questo riferimento non saranno presi in considerazione.

Posie e ballate

E’ ammessa – e anzi, fortemente incoraggiata – la messa in musica di poesie e ballate dedicate a San Valentino e alla sua festa, di cui è ricchissima la tradizione letteraria, soprattutto anglosassone, da Chaucer a Shakespeare. Al vincitore andrà la prima edizione del Premio San Valentino, mentre i finalisti parteciperanno alla fase finale del concorso che si svolgerà live in uno dei tre concerti del TgSuite nella cornice del Teatro Sergio Secci di Terni, città di San Valentino.

Premi

In tale occasione tutti i finalisti saranno invitati ad esibirsi dal vivo e al termine del live verranno assegnati i seguenti premi:

Migliore canzone: Premio San Valentino Musica.

Miglior testo

Migliore musica

Migliore esecuzione.

Gli autori dei brani ritenuti idonei dalla preselezione, per un massimo di 6, saranno contattati nei giorni successivi alla scadenza del bando al recapito fornito. Nel caso di mancata risposta nell’arco dei 5 giorni successivi, si provvederà a un’ulteriore selezione. Nel caso in cui l’esecutore del brano fosse diverso dal compositore o nel caso di ensemble o band la convocazione alla finale sarà rivolta a tutti i membri.

I finalisti

I finalisti, inoltre, potranno prendere parte gratuitamente ai laboratori musicali del TgSuite: l’amore cantato, un collettivo di musicisti e autori che da gennaio a marzo 2022 si daranno appuntamento settimanalmente sul web per produrre canzoni e videoclip inediti. L’argomento del canto sarà la cronaca tratta dai giornali e dal web, come nella redazione di un settimanale, facendo emergere le notizie da musicare e trasformare in ballata, filastrocca, aria operistica ecc.

Il TgSuite

Il TgSuite, infatti, si propone di reinterpretare i dati giornalistici in maniera musicale e poetica, rivelando in canzone i molti significati e le molte suggestioni che ci possono essere al di là di un titolo e del dato riportato dall’agenzia. I redattori, cantanti, musicisti, attori e filmaker che danno vita al progetto, capeggiati da David Riondino, sono raccolti sia dal territorio di Terni e dell’Umbria ma anche dalle altre parti d’Italia. Le puntate del TgSuite – l’amore cantato andranno in onda, tra fine gennaio e metà marzo per un numero massimo di sei puntate sulla pagina web Istess e sul canale YouTube Istess Media. In ogni puntata saranno raccolti circa sei videoclip di canzoni originali, composte e realizzate dai diversi partecipanti al laboratorio.

I materiali prodotti nelle puntate e messi in rete saranno poi rielaborati per essere interpretati nei tre spettacoli live offrendo la possibilità agli artisti finalisti del concorso di collaborare con musicisti, cantanti, attori e filmaker provenienti da tutta Italia, ricevendo per tale performance un rimborso spese, oltre ad eseguire dal vivo il proprio pezzo. Le manifestazioni live si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID 19.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è gratuita. I brani dovranno essere inviati in forma audio o video all’indirizzo mail: musica.istess@gmail.com, allegando all’email un pdf contenente il testo della canzone e la scheda d’iscrizione compilata e rinviata in formato pdf, entro e non oltre il 12 Febbraio 2022.

Per inviare il proprio brano o ulteriori informazioni contattare musica.istess@gmail.com

scarica qui la scheda di iscrizione