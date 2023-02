San Valentino in crociera, gli innamorati di MSC 'sbarcano' a Terni - Tuttoggi

Gli innamorati a bordo della 'Grandiosa' potranno visitare Terni in occasione di San Valentino. Iniziativa benedetta dal vescovo Soddu

Un’escursione a Terni, la città di San Valentino, addobbata a tema per la festa del patrono, con una benedizione speciale del Vescovo di Terni e una pergamena che suggella l’amore degli innamorati in crociera nel Mediterraneo. È questa l’iniziativa messa a punto in occasione della festa di San Valentino da MSC Crociere, Comune di Terni e Centro Culturale Valentiniano.

L’iniziativa è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Spada alla quale hanno preso parte il vescovo di Terni, Narni e Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu, gli assessori Elena Proietti e Maurizio Cecconelli e i rappresentanti del Centro Culturale Valentiniano, con Sandro Picciolini, ambasciatore di San Valentino.

“Tutte le coppie di innamorati in crociera su MSC Grandiosa (una nave che può ospitare oltre 6mila passeggeri), a partire dal 13 febbraio – durante la sosta della nave a Civitavecchia – potranno scegliere di festeggiare la vigilia del San Valentino con un’indimenticabile escursione a Terni – hanno spiegato gli organizzatori – non solo per visitare le numerose bellezze del luogo, ma anche e soprattutto per prendere parte alla “Festa della Promessa” presso la Basilica di San Valentino e ricevere la benedizione speciale del Vescovo di Terni insieme a una pregiata pergamena che suggella il loro amore”. L’offerta ai crocieristi dell’escursione verso Terni si ripeterà anche nei lunedì successivi e ne sarà così verificata l’efficacia. “L’escursione sarà arricchita da una visita della città e alla Cascata delle Marmore, anch’essa addobbata per l’occasione della festa degli innamorati”. “Infine sarà prevista una sosta in un ristorante locale dove le coppie potranno concludere la loro escursione romantica prima di tornare a bordo della nave per festeggiare il San Valentino il giorno successivo”.



“Si tratta di un’iniziativa che ha avuto la mia benedizione fin dalla sua ideazione – ha detto il vescovo, monsignor Soddu – e che s’inserisce in questo magnifico magnifico puzzle che la città di Terni ha creato per onorare il suo patrono e che volentieri veicoliamo nella bontà e nell’amore di San Valentino”.