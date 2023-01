San Valentino a Orvieto: una luna romantica nel Pozzo di San Patrizio per il bacio più profondo del mondo - Tuttoggi

“La Luna nel Pozzo”: 72 coppie nel Pozzo di San Patrizio per il bacio più profondo del mondo



Ad aprire la quattro giorni sarà “La Luna nel Pozzo”, in programma sabato 11 febbraio dalle 18 alle 20. Nel Pozzo di San Patrizio sarà calata un’affascinante luna e 72 coppie (tante quante i finestroni che danno luce al pozzo) saranno chiamate a scendere i 248 scalini per darsi il bacio più profondo del mondo. Ad accoglierli, tra emozionanti giochi di luce, le rime dedicate del “Giullar Cortese”, l’attore Gianluca Foresi, una speciale serenata e una degustazione di vino Orvieto Doc. Per ogni coppia, inoltre, una moneta portafortuna da gettare in fondo al pozzo.



Nella stessa serata, dalle 22.30 alle 23.30, il viaggio degli innamorati potrà proseguire nelle misteriose cavità di Orvieto Underground per una visita straordinaria in notturna nei sotterranei della Rupe.



La storia d’amore tra Giovanna Monaldeschi della Cervara e Pietro Antonio Monaldeschi della Vipera al centro di “Nel cuore della Rupe”

L’intera Città nascosta, poi, sarà protagonista, domenica 12 febbraio, con “Nel cuore della Rupe”, un doppio tour guidato (ore 10 e ore 15) che avrà come filo conduttore la storia d’amore tra Giovanna Monaldeschi della Cervara e Pietro Antonio Monaldeschi della Vipera, le cui nozze, nel 1464, segnarono la pacificazione di Orvieto dopo un secolo di sanguinosi scontri tra Beffati e Malcorini, i due rami della casata orvietana dei Monaldeschi. L’itinerario della mattina prevede la visita a Orvieto Underground, al Pozzo di San Patrizio, al Labirinto di Adriano e al Pozzo della Cava. Nel pomeriggio, invece, sarà possibile visitare anche i sotterranei della Chiesa di Sant’Andrea.



Sempre domenica 12 febbraio, dalle 16 alle 20, le band orvietane si esibiranno in una serenata “al contrario”, una serenata dedicata alla città, realizzata in collaborazione con l’associazione MusicAlt e la Scuola comunale di musica “A.Casasole”.



Prezzi ridotti in tutti i siti della città lunedì 13 e martedì 14 febbraio

Lunedì 13 e martedì 14 febbraio, infine, chi arriverà a Orvieto in coppia potrà entrare a prezzo ridotto in tutti i siti della Città nascosta componendo autonomamente il proprio itinerario nei sotterranei “Esprimi un desiderio”. Solo martedì 14 febbraio l’ingresso al Pozzo di San Patrizio sarà gratuito per i residenti nel Comune di Orvieto.



Tardani: “Chi ama Orvieto si mette insieme per far innamorare della città turisti e visitatori”

“Chi ama Orvieto – afferma il sindaco Roberta Tardani – si mette insieme per far innamorare della città turisti e visitatori. La manifestazione esprime ciò che ha ispirato il lavoro di promozione turistica in questi ultimi tre anni: rinnovare l’esperienza di visita dei nostri monumenti e raccontare la città in maniera diversa e più accattivante. “Innamorati di Orvieto”, di fatto, lancia il calendario degli eventi dell’anno, che è ormai pronto e sarà presentato nei prossimi giorni“.