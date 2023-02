San Giustino diventa set di un film, protagonisti oltre 60 bambini - Tuttoggi

Partiranno a marzo le riprese della pellicola firmata da WhiterosePictures, il cast sarà composto solamente da studenti under 10 "Si tratta di un grande progetto sull'educazione ambientale"

Dopo i fasti cinematografici di qualche anno fa, quando il Comune di San Giustino si è ritrovato al Cinema con le pellicole “Life’s but” e “In the Market”, finalmente stanno per iniziare le riprese di un nuovo film “made in Altotevere”.

Dietro la macchina da presa ci saranno i registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, che condurranno un singolare set con attori totalmente under 10.