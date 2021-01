San Feliciano, il Covid fa saltare la tradizionale Fiera

L'assessore Giuliani: "Grazie per l'impegno degli uffici"

Niente fiera di San Feliciano. Troppo rischiosa la situazione legata al Covid per poter procedere all’evento, in programma il 25 e il 26 gennaio.

Decisione causata dalla pandemia

“Purtroppo, a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, il DPCM del 14 gennaio non consente lo svolgimento della tradizionale fiera di San Feliciano prevista come da consuetudine nei giorni 25 e 26 gennaio in occasione delle festività legate al nostro Santo Patrono – afferma l’assessore al Commercio, Michela Giuliani – Rivolgo comunque il mio ringraziamento agli uffici con i quali avevamo comunque avviato e programmato una serie di attività propedeutiche che ci avrebbero permesso di organizzare la fiera in tempi ristrettissimi nel caso in cui ci fosse stato il via libera a tali attività garantendo agli operatori la massima efficienza e permettendo loro di svolgere il proprio lavoro. Colgo l’occasione per ricordare infatti che già dal mese di settembre, in occasione della fiera di Santo Manno, perseguendo gli obiettivi del distanziamento, l’ufficio commercio, in sinergia con le aree tecniche, hanno provveduto alla ridefinizione di una nuova planimetria nonché la sua messa online, al fine di agevolare gli operatori nella scelta del posteggio, alla realizzazione di nuovi stalli. Era stata predisposta anche apposita cartellonistica per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere all’interno dell’area della fiera proprio al fine di garantire il corretto svolgimento della stessa e nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19, attività che ci avrebbero permesso anche in questo caso di svolgere la fiera in completa sicurezza sia per gli operatori che per gli avventori“.

Di solito oltre 200 operatori

“Purtroppo l’evolversi della pandemia impone uno stop anche al tradizionale appuntamento con la fiera di San Feliciano dove ogni anno giungono oltre 200 operatori. Come assessore al commercio esprimo tutta la mia vicinanza alle attività commerciali sia in sede fissa che ambulante che stanno soffrendo di questo prolungato periodo di inattività forzata con la speranza che presto possano tutti tornare a svolgere la loro normale attività lavorativa. Nei prossimi giorni ho fissato un incontro online con le associazioni dei commercianti per continuare a lavorare fianco a fianco ed affrontare insieme questo ulteriore difficile momento nel miglior modo possibile”.