Salute, a Orvieto due giorni per promuovere uno stile di vita sano

share

0 shares Share

Tweet

Pin

L’Associazione ADO Onlus, Associazione Diabete Orvieto, con il patrocinio dell’Azienda Usl Umbria 2, della Provincia di Terni, dell’Ordine provinciale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Terni e della SIMG Umbria, presenta ad Orvieto, nei giorni 24 e 25 novembre prossimi, il progetto “Cammina con noi”, per promuovere uno stile di vita sano all’insegna dell’attività fisica e dello sport.

Un messaggio che l’Associazione intende rivolgere a tutta la popolazione, non solo a coloro che sono affetti da patologie, come il diabete. “Dedicare due o tre volte a settimana almeno 20/30 minuti all’attività fisica – spiega la presidente ADO Sara Scillitani – vuol dire in primo luogo prevenire disturbi fisici ma anche donare sollievo alla nostra vita mentale e a tutto ciò che da essa dipende. Tutto questo sarà al centro di un’approfondita analisi attraverso immagini, narrazioni e testimonianze”.

IL PROGRAMMA

24 novembre alle ore 17,30 presso il Palazzo dei Sette di Orvieto incontro “Gioisci della Vita!” e presentazione del progetto “Cammina con noi” di ADO onlus.

L’apertura dei lavori è affidata alla presidente dell’ADO onlus Sara Scillitani, a seguire gli interventi del responsabile della diabetologia dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo Bracaccia, dello scultore Flavio Leoni, dell’archeologo Claudio Bizzarri e dell’educatore e scrittore Gianneremete Romani. Nel corso dell’iniziativa verranno proposte due testimonianze di giovani affetti da diabete di tipo 1 aderenti all’Associazione “Diabete On board”, incentrate in particolare sul loro rapporto con l’attività fisica.

25 novembre alle ore 9,00 appuntamento in piazza del Fanello (Ciconia) per la camminata “Giro d’autunno” al Parco Sette Frati, promossa in collaborazione con il CAI, Club Alpino Italiano.

Si invita la cittadinanza a partecipare.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa