 GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro

Redazione

GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro

La Guardia di Finanza di Terni ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina e 1 kg di hashish che avrebbe fruttato oltre 300 mila euro
Gio, 23/04/2026 - 08:54

Condividi su:

La Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina e quasi 1 kg di hashish.

Nella serata dello scorso 20 aprile, i finanzieri hanno selezionato per un controllo su strada, presso il casello autostradale di Attigliano (TR), un Suv guidato da un cittadino di origine marocchina che trasportava, celati in una scatola di scarpe posta nel retro del sedile passeggero, dieci panetti di hashish ed uno di cocaina.

Il conducente dell’autovettura, dopo essere stato identificato, è fuggito nelle campagne intorno la strada, facendo perdere le proprie tracce, nonostante il tentativo di inseguirlo da parte dei militari. A seguito di ciò, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, si è proceduto alla sua denuncia attualmente ricercato per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, ed al contestuale sequestro dell’autovettura utilizzata. La droga sequestrata, considerato il grado di purezza, una volta tagliata, avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio oltre 300 mila euro.

Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Spoleto, incendio in una casa: nessun ferito, sul posto vigili e polizia

Spoleto

Uccise Stefano Bartoli, in appello riconosciuta seminfermità mentale per Behari: pena ridotta

Spoleto

Omicidio Obi, nessuna perizia psichiatrica per Dmytro

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Banca asiatica AIIB “necessari più investimenti per il ciclo dell’acqua”

Pillole Italpress

Vannacci “Chi vuole la sharia in Italia torni nel suo Paese di origine”
Pillole Italpress

Lollobrigida “Rendere più elastiche alcune politiche Ue”
Pillole Italpress

Procaccini “Ecologia conservatrice rispetta ambiente e libertà”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!