GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro - Tuttoggi.info

La Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria, ha sequestrato oltre 1 kg di cocaina e quasi 1 kg di hashish.

Nella serata dello scorso 20 aprile, i finanzieri hanno selezionato per un controllo su strada, presso il casello autostradale di Attigliano (TR), un Suv guidato da un cittadino di origine marocchina che trasportava, celati in una scatola di scarpe posta nel retro del sedile passeggero, dieci panetti di hashish ed uno di cocaina.

Il conducente dell’autovettura, dopo essere stato identificato, è fuggito nelle campagne intorno la strada, facendo perdere le proprie tracce, nonostante il tentativo di inseguirlo da parte dei militari. A seguito di ciò, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, si è proceduto alla sua denuncia attualmente ricercato per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, ed al contestuale sequestro dell’autovettura utilizzata. La droga sequestrata, considerato il grado di purezza, una volta tagliata, avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio oltre 300 mila euro.

Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.