Saldi a Terni, arriva lo sbaracco di fine stagione - Tuttoggi.info

Trentasei punti vendita hanno aderito all'iniziativa di Confartigianato Terni per promuovere i saldi di dine stagione

Sono già trentasei i punti vendita commerciali e artigianali del centro città di Terni che hanno aderito all’evento commerciale promosso e realizzato da Confartigianato Terni.

Da domani sabato 24 febbraio fino a lunedì 4 marzo, ultimo giorno dei saldi invernali 2023-2024 i commercianti aderenti praticheranno sui prodotti in saldo sconti dedicati all’iniziativa, pensata per creare una occasione di shopping e comunicare un’immagine coordinata delle promozioni delle diverse imprese, che avvantaggi sia i clienti che possono beneficiare di sconti dedicati sia i commercianti impegnati a organizzare la stagione estiva ormai imminente.

L’iniziativa viene pubblicizzata da Confartigianato Terni tramite una grafica ad hoc e inserzioni facebook sponsorizzate e prevede la diffusione di locandine, post in condivisione Facebook e Instagram e mappa interattiva. Daniela Tedeschi, Presidente del Gruppo Commercio di Confartigianato Terni afferma “In un periodo caratterizzato da inflazione significativa e non facile per la rete del commercio e dell’artigianato del centro città è importante promuovere iniziative che stimolino le sinergie. In questo senso auspico che anche le politiche pubbliche possano opportunamente favorire queste collaborazioni”.