Sagra della Patata Rossa di Colfiorito, riparte la valorizzazione della montagna - Tuttoggi

Valorizzazione del territorio

“La Sagra – ha detto Lini – è nata come esigenza di valorizzazione della montagna umbro marchigiana. La nostra manifestazione è da sempre “umbro marchigiana”. Da quel 1978 il tempo non è passato inutilmente: la sagra è stato motore di sviluppo, dopo la Festa della Montagna nel 1965 (con la posa della prima pietra del Caseificio sociale di Colfiorito). Già allora le basi per entrare in un periodo importante, con la coltivazione di legumi e patate. Così abbiamo contribuito allo sviluppo della montagna, fino al riconoscimento dell’Igp della patata rossa di Colfiorito. E’ l’unico prodotto folignate che ha IGP. Da qui vogliamo ricominciare un secondo passaggio“.

La tavola rotonda

“Il rilancio e l’interesse nei confronti della montagna – ha proseguito Lini – non possono essere frutto di iniziative sporadiche“. In questo senso ha lanciato la tavola rotonda in preparazione della Conferenza della montagna. Parteciperanno: Laura Bonomi Ponzi, Maria Romana Picuti, Albano Agabiti, Sandro Ciani, Fabio Bettoni, Pietro Conversini, Ettore Orsomando, Roberto Leoni, Paolo Montioni e Alfiero Pepponi. Quanto ad alcune idee per il rilancio del territorio, Lini ha parlato di “riprendere gli scavi archeologici a Colfiorito; ripartire dal progetto per la riduzione del canneto nell’Oasi, realizzare un albergo diffuso della montagna, chiudere, una volta ultimate le pavimentazioni, la strada interna al paese. Serve poi la revisione della gestione del Parco”.

Gli impegni dell’amministrazione comunale

Positiva, per il sindaco Zuccarini, la ripresa dell’attività della Sagra. “Noi stiamo lavorando e investendo molto per completare la pavimentazione di Colfiorito. Lo scopo di questa amministrazione è valorizzare Valle del Menotre e Montagna e su questo ci stiamo muovendo“.