Sabato al “Borgo Bello” la Giornata del Cuore

Sabato 12 ottobre in Corso Cavour si terrà la “Giornata del Cuore” organizzata dall’Associazione Cuor di leone Onlus, in collaborazione con l’Associazione Borgo Bello.

Una giornata all’insegna della prevenzione e del confronto con gli specialisti in malattie cardiovascolari.

Dalle ore 9.30, infatti, fino alle ore 12.30, presso l’ambulatorio mobile della Croce Rossa a S. Ercolano sarà possibile effettuare un controllo gratuito della pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e peso corporeo, alla presenza di personale medico specializzato.

La giornata prosegue alle ore 15.30 con un incontro-dibattito, presso la Sala Convegni dell’ex Chiesa di Santa Maria Maddalena (presso Loggione Carabinieri), sul tema delle malattie cardiovascolari, i cui i medici risponderanno alle domande dei presenti sulla prevenzione, riabilitazione cardiologica e sui servizi offerti dalla sanità pubblica.

Una vera e propria giornata all’insegna della prevenzione che rientra nella campagna di prevenzione cardiaca, portata avanti da anni dall’Associazione Cuor di leone Onlus.

