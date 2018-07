Si tiene a Cascia l’Incontro Nazionale degli Agostiniani #Cascia 2018

“La vita e il tempo sono i migliori insegnanti.La vita ci insegna a fare Buon Uso del tempo e il tempo ci insegna il valore della vita”. Questo il messaggio degli oltre 300 giovani Agostiniani presenti in questi giorni a Cascia per l’ Incontro Nazionale #Cascia 2018.

Il Sindaco Mario De Carolis e l’ assessore alle Politiche Sociali Monica Del Piano hanno salutato il giovane gruppo e ringraziato per l’ iniziativa “Sentiamo Cascia più casa”.

“I valori Agostiniani sono da sempre presenti nella città di Cascia e la vostra presenza è un importante testimonianza di impegno sociale per tutti noi-Afferma il Sindaco- Grazie per quello che fate, per la disponibilità e per la grinta che mettete in ciò che fate”

“Una giornata-aggiunge Monica Del Piano- dedicata al valore dei rapporti umani,la vostra presenza sul nostro territorio è una grande ricchezza.Voi giovani siete il futuro,siete quella carica di energia e di speranza per ciascuno di noi.”

Dopo i saluti e un momento di preghiera comunitaria i ragazzi divisi in gruppi si sono diretti in più punti della cittadina per renderla ancora più bella,sono andati a visitare il villaggio SAE e non è mancata una parola di conforto e un sorriso per chi incontravano.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’ attività e alla VUS che come l’ anno scorso in occasione della giornata ecologica, ha messo anche quest’ anno a disposizione il proprio materiale.

