Rubano elettrodomestici in un’azienda, subito arrestati in 3 - Tuttoggi

Nel furgone dove si trovavano i 3 trovati elettrodomestici appena rubati in un capannone di Trevi, scattano gli arresti in flagranza

Subito arrestati dopo il furto in un’azienda di elettrodomestici, grazie ad una segnalazione arrivata al 112. A finire in manette (e poi ai domiciliari) sono stati 3 uomini, beccati dai carabinieri della Compagnia di Foligno in flagranza di reato.

L’arresto è scattato mercoledì sera nella zona industriale di Trevi. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Foligno e quelli della stazione di Trevi, infatti, sono intervenuti dopo che al numero unico d’emergenza è stata segnalata la presenza di un furgone sospetto vicino ad una azienda.