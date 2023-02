Rubano davanti al Cimitero, arrestati pregiudicati che avevano sottratto una borsa da una auto - Tuttoggi

Le ricerche della vettura incriminata sono poi durate poco tempo e intercettata l’auto i die uomini all’interno sono stati identificati e fermati con la refurtiva a bordo. Peraltro i due soggetti erano già noti alle forze dell’Ordine.

I due, arrestati, sono poi finiti in camera di sicurezza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della direttissima per la convalida.