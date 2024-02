Ruba vestiti e poi spintona commessa, 24enne fermato per rapina - Tuttoggi.info

Il giovane è accusato di rapina impropria, lo stesso giorno avrebbe commesso furti anche in altri negozi di Perugia

E’ stato inviduato e fermato nel giro di una manciata di giorni un 24enne accusato di rapina impropria dopo aver rubato dei vestiti e spintonato una commessa. Il fatto era avvenuto il 19 febbraio in un negozio del centro storico. Un giovane – rivelatosi poi essere un marocchino classe 2000, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio – si era impossessato di un capo di abbigliamento e di un cappellino, spintonando e facendo cadere a terra la dipendente del negozio, per poi scappare. La donna aveva riportato lesioni guaribili in 7 giorni.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi utili al rintraccio del responsabile, il personale della Squadra Mobile ha avviato le ricerche dell’uomo che hanno dato esito positivo. Il giovane, corrispondente alle descrizioni fornite, è stato sorpreso mentre si aggirava nei pressi della Stazione di Sant’Anna. Accompagnato in Questura per le attività di rito, è emerso che era già stato indagato per il reato di furto aggravato, avvenuto sempre il 19 febbraio ai danni di un esercizio commerciale situato in Corso Vannucci, e per altri tre episodi analoghi.

Per questi motivi, considerati i precedenti di polizia, i gravi indizi di colpevolezza nonché il pericolo di fuga, il 23enne è stato sottoposto alla misura precautelare del fermo di indiziato di delitto. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, è stato condotto presso la Casa Circondariale Capanne e il provvedimento convalidato.