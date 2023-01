Ruba timbri a medico per falsificare ricette e comprare psicofarmaci, nuova denuncia per un 35enne - Tuttoggi

Lo stesso uomo nei mesi scorsi era stato denunciato dopo che in farmacia aveva utilizzato una ricetta rivelatasi poi falsa per acquistare psicofarmaci. Il certificato medico, infatti, recava la firma falsa di un medico ed era intestato ad un’altra persona. A lui i militari dell’Arma della stazione di Spoleto questa volta sono arrivati dopo un’attività d’indagine strutturata – coordinata dalla locale Procura della Repubblica – nata dalla denuncia presentata da un medico della città. Il dottore, infatti, aveva segnalato di aver subito il furto di due timbri.

I carabinieri, quindi, hanno stretto il cerchio sul 35enne già denunciato pochi mesi prima. Secondo gli inquirenti, il castelritaldese, dopo aver rubato i timbri aveva realizzato varie ricette false a nome del medico indicando i nomi di diversi pazienti per acquistare così degli psicofarmaci. Medicinali che avrebbe utilizzato per uso personale, anche se in alcuni casi avrebbe mandato altre persone a comprarli, per evitare di destare sospetti.

Dopo aver acquisito vari elementi utili ad “incastrare” il giovane, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, trovando sia i due timbri rubati al dottore, sia un altro falso, quello utilizzato in passato e che gli era costato la prima denuncia.

L’inchiesta si è avvalsa anche della collaborazione del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità di Perugia) per effettuare ulteriori approfondimenti sulla scala di diffusione delle ricette false. Allo stato attuale, secondo quanto trapela, il 35enne avrebbe agito unicamente per uso personale.