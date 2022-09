Falsifica ricetta medica per acquistare psicofarmaci, denunciato - Tuttoggi

L'uomo avrebbe creato una ricetta medica con la firma falsa di un medico ed intestata ad un'altra persona per prendere psicofarmaci per se stesso

Ha falsificato un certificato medico per poter acquistare psicofarmaci, ma è stato in breve scoperto e denunciato. L’uomo, un castelritaldese, si sarebbe recato in farmacia con un certificato medico che portava la firma falsa di un medico e che era intestato ad un’altra persona. Tutto questo per poter comprare – secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Castel Ritaldi – degli psicofarmaci per uso personale.

L’opera degli investigatori, grazie alla perfetta sinergia con il personale sanitario del posto, ha consentito l’individuazione del presunto reo nel giro di pochi giorni. Denunciandolo all’autorità giudiziaria.