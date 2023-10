Ruba la carta all'amico per comprare vestiti di marca online - Tuttoggi.info

Amico infedele ruba i dati della carta di credito per acquisti online. Carabinieri scoprono che la merce era arrivata a casa del truffatore

Verso la fine del mese di luglio, un giovane di Montecastrilli (TR), verificando il proprio estratto conto, ha scoperto che qualche giorno prima gli era stato addebitato un importo di circa 127 euro per un acquisto on-line, da lui mai realizzato, non avendo, tra l’altro, mai effettuato acquisti in rete con la carta di credito utilizzata. Ritenendo di essere stato vittima di una frode informatica, aveva immediatamente sporto denuncia a carico di ignoti presso il locale Comando Stazione Carabinieri di Montecastrilli.

Amico sospetto…

Nonostante i pochi dati forniti in sede di denuncia, i militari hanno avviato le indagini del caso, riscontrando che la transazione faceva riferimento ad un acquisto di abbigliamento sportivo di marca realizzato su un noto sito di e-commerce. L’attenzione dei militari, tuttavia, è ricaduta sul fatto che la merce acquistata con quella carta era stata consegnata in un’abitazione proprio di Montecastrilli, quella di un amico della vittima.

…e infedele

Da qui i successivi accertamenti hanno permesso di individuare l’effettivo responsabile della vicenda, ovvero un conoscente 20enne del denunciante, il quale, trovandosi in compagnia del malcapitato, ha approfittato di un momento di distrazione dell’amico per sottrarre dal suo portafogli tutti i dati di cui necessitava per fare acquisti su internet. Con tutta calma ha utilizzato poi quei dati per effettuare l’acquisto on-line. Viste le indagini svolte, l’amico infedele veniva deferito all’Autorità Giudiziaria ternana che dovrà valutare il suo comportamento e le accuse di furto ed indebito utilizzo di carte di pagamento, ai sensi degli artt. 624 e 493 ter C.P..