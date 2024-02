Ruba gratta e vinci, sigarette e profumi in tabaccheria, 29enne arrestato - Tuttoggi.info

Dopo il furto in tabaccheria il giovane è stato condannato dal gip di Spoleto con pena sospesa e rimesso in libertà

Ha rubato gratta e vinci, sigarette e profumi in una tabaccheria, venendo però arrestato poco dopo. Ora è stato condannato, con pena sospesa ed il pagamento di una multa, ed è tornato in libertà.

Protagonista del furto un 29enne, di origine polacca, arrestato dai carabinieri di Deruta dopo essere entrato in azione in una tabaccheria della zona. Il giovane è stato notato in atteggiamenti sospetti dal titolare dell’esercizio commerciale, che ha chiamato subito i militari dell’Arma. Questi ultimi, grazie alla minuziosa descrizione fornita dal tabaccaio, giunti immediatamente sul luogo, hanno fermato l’uomo nelle vicinanze, mentre stava per allontanarsi a bordo della propria autovettura parcheggiata poco distante dalla tabaccheria.

Il 29enne, al momento del controllo, è stato trovato in possesso di alcuni pacchetti di sigarette, un telefono cellulare, alcune confezioni di profumo e numerosi gratta e vinci. La merce asportata, ancora integra, veniva restituita al tabaccaio, mente il giovane, gravato da precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato. Il gip di Spoleto, nel corso del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento dell’imputato, lo ha condannato, con pena sospesa (quindi rimesso in libertà), a mesi 4 di reclusione più il pagamento di una multa.